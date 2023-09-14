Неуловимый Джако: кто такой киллер Гагиев и за что суд в Ростове дал ему пожизненное

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
СМИ пишут, что Гагиев родился в Грузии и учился в Московском инженерно-строительном институте. По информации СКР, криминальная его история началась еще в 2004 году, когда он создал на территории города Москвы, Подмосковья и Северной Осетии банду, в которую вступили не менее 50 человек. А примерно в 2012 году он решил установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, для чего создал на территории этой республики три устойчивые вооруженные банды. Они стали структурными подразделениями его группировки.
По поручению Гагиева эти банды возглавили Бахром Секинаев, Олег Дзарахохов и Денис Кокоев, которые подобрали соучастников из числа жителей республики и приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы на выделенные главарем деньги. В данный момент Секинаев и Дзарахоев уже осуждены, Кокоев находится в международном розыске.
В результате с 2012 по 2013 годы фигуранты убили несколько человек, в том числе Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Олега Озиева, который был зампрокурора Промышленного района Владикавказа. В целом с 2004 года в течение 10 лет члены группировки совершили большое количество убийств, в том числе они организовали покушения на правоохранителей.
По данным СК, всего погибли из-за банды 60 граждан.
Гагиева, который находился в международный розыск с февраля 2014 года, арестовали в январе 2015 года на территории Австрии. После долгой процедуры экстрадиции, России передали его в июне 2018 года, и он был помещен под стражу.
На данный момент уже 37 участников криминальной группировки, включая Гагиева, получили длительные сроки заключения. Еще 7 человек объявлены в международный розыск, а 7 фигурантов были убиты во время внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 годы.
Сейчас Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева, известного как Джако, к пожизненному сроку заключения за ряд убийств в составе банды. Согласно официальному заявлению суда, в 2012 году он возглавил преступную банду на территории Северной Осетии, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления.
«Так, в период с 25 ноября 2012 года по 23 октября 2013 года участники преступного сообщества по указанию Гагиева убили четырех человек, а двое серьезно пострадали. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — говорится в решении суда.
Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.