Неуловимый Джако: кто такой киллер Гагиев и за что суд в Ростове дал ему пожизненное

СМИ пишут, что Гагиев родился в Грузии и учился в Московском инженерно-строительном институте. По информации СКР, криминальная его история началась еще в 2004 году, когда он создал на территории города Москвы, Подмосковья и Северной Осетии банду, в которую вступили не менее 50 человек. А примерно в 2012 году он решил установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, для чего создал на территории этой республики три устойчивые вооруженные банды. Они стали структурными подразделениями его группировки.