Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в Ростове

Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции. Следствие полагает, что Золотарева брала деньги за вынесение «нужных приговоров». Адвокат Бабаева же считает, что по этой причине и решение по делу об аксайских рынках может быть неправомерным.