Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в Ростове

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Ростове продолжается рассмотрение громкого дела об аксайских рынках. У одного из фигурантов — Карима Бабаева — появился новый адвокат Игорь Попенин. Он потребовал отвода судьи Александра Бондарева.
Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции. Следствие полагает, что Золотарева брала деньги за вынесение «нужных приговоров». Адвокат Бабаева же считает, что по этой причине и решение по делу об аксайских рынках может быть неправомерным.
«Блокнот» сообщает, что требование Попенина отклонили. После этого он предложил перевести процесс в закрытый режим. Однако эта идея не понравилась самим подсудимым. Не согласился суд и с предложением адвоката выгнать из зала заседания журналистов.
Напомним, дело об аксайских рынках длится с 2021 года. Его фигурантов обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Среди подсудимых бизнесмены братья Бабаевы и экс-глава района Виталий Борзенко.