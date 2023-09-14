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Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в Ростове

Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в Ростове

14 сентября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Новый адвокат Карима Бабаева требует отвод судьи в деле об аксайских рынках в Ростове
Правозащитник Карима Бабаева Игорь Попенин потребовал отвода судьи в деле об аксайских рынках, передают из зала суда в Ростове журналисты.

В Ростове продолжается рассмотрение громкого дела об аксайских рынках. У одного из фигурантов — Карима Бабаева — появился новый адвокат Игорь Попенин. Он потребовал отвода судьи Александра Бондарева.

Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции. Следствие полагает, что Золотарева брала деньги за вынесение «нужных приговоров». Адвокат Бабаева же считает, что по этой причине и решение по делу об аксайских рынках может быть неправомерным.

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Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции. Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции.
Попенин обращает внимание, что процесс по аксайским рынкам находился под контролем экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас она сама является обвиняемой по делу о коррупции.
Фото: donland.ru

«Блокнот» сообщает, что требование Попенина отклонили. После этого он предложил перевести процесс в закрытый режим. Однако эта идея не понравилась самим подсудимым. Не согласился суд и с предложением адвоката выгнать из зала заседания журналистов.

Напомним, дело об аксайских рынках длится с 2021 года. Его фигурантов обвиняют в незаконной передаче муниципальной земли в аренду. Среди подсудимых бизнесмены братья Бабаевы и экс-глава района Виталий Борзенко.

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