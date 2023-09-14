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Политолог разъяснил, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации

Политолог объяснил, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации

14 сентября 2023, 10:15
Фото: mil.ru
Политолог разъяснил, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации

Стало известно, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации

Крупные предприятия в Ростовской области по закону обязаны иметь мобилизационный план и соответствующий отдел, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в Ростовской области стали массово набирать специалистов по мобилизации. Такие сотрудники требуются на завод «Прибой» в Таганроге, на предприятия «Шахтинская керамика» и «Экотехнологии» в Новочеркасске.

«Крупные предприятия обязаны иметь специалистов по мобилизационной работе, по эвакуации. Такая работа прежде велась недостаточно», — отмечает Дмитрий Абросимов.

В Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации
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Собеседник предполагает, что идет восполнение того, что было утрачено.

«Я очень надеюсь, что работа этих специалистов нам не понадобится», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в марте 2023 года в Ростовской области ввели новые правила эвакуации населения в случае ЧС.

Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
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