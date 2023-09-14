Политолог объяснил, зачем предприятия Ростова набирают специалистов по мобилизации

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Напомним, что в Ростовской области стали массово набирать специалистов по мобилизации. Такие сотрудники требуются на завод «Прибой» в Таганроге, на предприятия «Шахтинская керамика» и «Экотехнологии» в Новочеркасске.
«Крупные предприятия обязаны иметь специалистов по мобилизационной работе, по эвакуации. Такая работа прежде велась недостаточно», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник предполагает, что идет восполнение того, что было утрачено.
«Я очень надеюсь, что работа этих специалистов нам не понадобится», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в марте 2023 года в Ростовской области ввели новые правила эвакуации населения в случае ЧС.