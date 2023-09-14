«Прилетели на кабанов посмотреть»: странные огни заметили в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
В вечернем небе 14 сентября жители Ростова разглядели множество ярких огоньков, выстроившихся в ряд. Такая светящаяся гирлянда очень похожа на изображения спутников Starlink Илона Маска, снятых с земли. Горожан небесный поезд вовсе не испугал, а, напротив, показалось забавным.
«Ну точно, прилетели посмотреть на кабанов», — написал в соцсетях один из местных жителей, вспомнив историю о том, как три диких кабана двое суток держали в страхе горожан.
«Ой, а я тоже видела… Думала всё, белка пришла за мной. А это Илон Маск», — пошутила другая ростовчанка. «Все на наши головы!» — прокомментировал происходящее еще один житель города.
Нашлись и те, кто задался вопросом, почему американские спутники летают над Россией: «Вопрос: куда они летят над территорией РФ».