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Published Сегодня, 19:59

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«Прилетели на кабанов посмотреть»: странные огни заметили в небе над Ростовом

«Прилетели на кабанов посмотреть»: странные огни заметили в небе над Ростовом

14 сентября 2023, 19:59
Фото: 1MI
«Прилетели на кабанов посмотреть»: странные огни заметили в небе над Ростовом

Вереницу странных огней, летящих в небе, заметили на Западном в Ростове

Светящиеся огни, которые, вероятно, могут быть спутниками Starlink, заметили жители Западного жилого массива в Ростове 14 сентября, видео и снимки пользователи разместили в социальной сети.

В вечернем небе 14 сентября жители Ростова разглядели множество ярких огоньков, выстроившихся в ряд. Такая светящаяся гирлянда очень похожа на изображения спутников Starlink Илона Маска, снятых с земли. Горожан небесный поезд вовсе не испугал, а, напротив, показалось забавным.

«Ну точно, прилетели посмотреть на кабанов», — написал в соцсетях один из местных жителей, вспомнив историю о том, как три диких кабана двое суток держали в страхе горожан.

Вереницу странных огней, летящих в небе, заметили на Западном в Ростове
Видео: тг-канал "Ростов-папа"
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«Ой, а я тоже видела… Думала всё, белка пришла за мной. А это Илон Маск», — пошутила другая ростовчанка. «Все на наши головы!» — прокомментировал происходящее еще один житель города.

Нашлись и те, кто задался вопросом, почему американские спутники летают над Россией: «Вопрос: куда они летят над территорией РФ».

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