Ресторатора из Таганрога, чье кафе подожгли украинцы, выдвигают в депутаты в Германии

На заведение с названием «Родина» напали украинские активисты. Кафе удалось спасти, однако на Дирксен накинулись из-за ее пророссийской позиции. На уроженку Таганрога хотели завести дело из-за якобы неуплаты налогов, но по существу обвинение предъявить так и не смогли.