rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Ресторатора из Таганрога, чье кафе подожгли украинцы, выдвигают в депутаты в Германии

Ресторатора из Таганрога, чье кафе подожгли украинцы, выдвигают в депутаты в Германии

14 сентября 2023, 07:00
Фото: Ресторан Rodina / Гугл Карты
Ресторатора из Таганрога, чье кафе подожгли украинцы, выдвигают в депутаты в Германии
Ресторатора родом из Таганрога, пострадавшую из-за своих политических взглядов, выдвигают в депутаты в Германии, пишут Telegram-каналы.

Ресторатора Алену Дирксен из Таганрога выдвигают в депутаты в Германии, пишет Don Mash. Ранее ее кафе в городе Митвайде пытались поджечь из-за политических взглядов.

На заведение с названием «Родина» напали украинские активисты. Кафе удалось спасти, однако на Дирксен накинулись из-за ее пророссийской позиции. На уроженку Таганрога хотели завести дело из-за якобы неуплаты налогов, но по существу обвинение предъявить так и не смогли.

Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации
Узнать подробнее

Дирксен будет выдвигаться от партии «Свободная Саксония». В ее поддержку даже организовали митинг. Также ей помогают организовать отправку гуманитарной помощи на Донбасс.

Ранее сообщалось, что США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова.

Читайте также:
Штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октябряКомпания Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в РостовеУчастник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов
#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове находят опасные для жизни арбузы и путают беременность с болезнями
Вчера, 16:13
Глава администрации Логвиненко сравнил Ростов с расческой без зубчиков
Вчера, 17:59
Кандидат в депутаты Федяев сообщил, как на участках в Ростове явку меняли с 25 до 90%
Вчера, 17:02
«Это сорт лаванды?»: ростовчане шокированы кустами амброзии в центре города
Вчера, 15:34
Водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор
Вчера, 15:13
Губернатор Голубев предложил простить долги жителей Ростовской области по капремонту
Вчера, 14:30