Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Ресторатора Алену Дирксен из Таганрога выдвигают в депутаты в Германии, пишет Don Mash. Ранее ее кафе в городе Митвайде пытались поджечь из-за политических взглядов.
На заведение с названием «Родина» напали украинские активисты. Кафе удалось спасти, однако на Дирксен накинулись из-за ее пророссийской позиции. На уроженку Таганрога хотели завести дело из-за якобы неуплаты налогов, но по существу обвинение предъявить так и не смогли.
Дирксен будет выдвигаться от партии «Свободная Саксония». В ее поддержку даже организовали митинг. Также ей помогают организовать отправку гуманитарной помощи на Донбасс.
Ранее сообщалось, что США могут снова поставить Украине ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова.