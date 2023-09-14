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Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области

Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области

14 сентября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области
В Ростовской области ветеринарными правилами пренебрегают 80% птицефабрик, об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Надзорный орган выявил факты нарушения ветеринарных правил на птицеводческих предприятиях Ростовской области. По данным Россельхознадзора, только за прошлый год в Ростовской области зарегистрировали 4 вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

В настоящий момент на территории региона действуют 14 птицефабрик, проверки в 2023 году позволили установить, что соблюдение требований ветеринарных правил и обеспечение работы в режиме «закрытого типа» игнорируют 80% из них (11 птицефабрик). Среди нарушителей упоминают ООО «Птицефабрика Маркинская», а также Ореховскую, Красносулинскую птицефабрики и другие предприятия.

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Обычно предприятия нарушают требования к ограждению и содержанию птиц, въезду транспорта через специальные дезинфекционные барьеры и правила утилизации биологических отходов.

«В адреса птицеводческих предприятий направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — сказано в сообщении.

Ранее Центробанк назвал причины роста цен на мясную продукцию в Ростовской области.

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