Россельхознадзор выявил нарушения на 80% птицефабрик Ростовской области

В настоящий момент на территории региона действуют 14 птицефабрик, проверки в 2023 году позволили установить, что соблюдение требований ветеринарных правил и обеспечение работы в режиме «закрытого типа» игнорируют 80% из них (11 птицефабрик). Среди нарушителей упоминают ООО «Птицефабрика Маркинская», а также Ореховскую, Красносулинскую птицефабрики и другие предприятия.