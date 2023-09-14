Ростов накроет ливнями и штормовым ветром 15 и 16 сентября

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Напомним, Ростовский гидрометцентр предупредил, что ближайшие двое суток в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение. Сильные ливни, град и шквалистый ветер могут обрушиться на город уже в ближайшие часы.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупредило горожан, что в пятницу и субботу на территории Ростова возможно возникновение ЧС — обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и других аварийных конструкций.
Кроме того, при выпадении обильных осадков, по данным УГОЧС, возможно затопление низин города, подвалов и цоколей.
Ростовчан и гостей города просят соблюдать осторожность, не спускаться в подземные переходы и заглубления во время ливней, не переходить затопленные улицы с заметным движением потока воды, держаться вдали от легких построек, высоких деревьев и других объектов, способных обрушиться вниз из-за града или сильного ветра.
«Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования», — сказано в сообщении.
В экстренных ситуациях можно позвонить по номеру 112, чтобы получить помощь спасателей.
Ранее в Ростове во время дождя затопило улицу Оганова.