Ростов накроет ливнями и штормовым ветром 15 и 16 сентября

Ростовчан и гостей города просят соблюдать осторожность, не спускаться в подземные переходы и заглубления во время ливней, не переходить затопленные улицы с заметным движением потока воды, держаться вдали от легких построек, высоких деревьев и других объектов, способных обрушиться вниз из-за града или сильного ветра.