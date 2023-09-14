rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Ростов накроет ливнями и штормовым ветром 15 и 16 сентября

Ростов накроет ливнями и штормовым ветром 15 и 16 сентября

14 сентября 2023, 18:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростов накроет ливнями и штормовым ветром 15 и 16 сентября
Жителей Ростова-на-Дону напомнили о мерах предосторожности и возможности подтопления улиц из-за ливней 15 и 16 сентября, информацией поделились в пресс-службе УГОЧС.

Напомним, Ростовский гидрометцентр предупредил, что ближайшие двое суток в Ростовской области будет действовать штормовое предупреждение. Сильные ливни, град и шквалистый ветер могут обрушиться на город уже в ближайшие часы.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупредило горожан, что в пятницу и субботу на территории Ростова возможно возникновение ЧС — обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и других аварийных конструкций.

Проливные дожди и похолодание до +11 градусов ожидаются в Ростове
Узнать подробнее

Кроме того, при выпадении обильных осадков, по данным УГОЧС, возможно затопление низин города, подвалов и цоколей.

Ростовчан и гостей города просят соблюдать осторожность, не спускаться в подземные переходы и заглубления во время ливней, не переходить затопленные улицы с заметным движением потока воды, держаться вдали от легких построек, высоких деревьев и других объектов, способных обрушиться вниз из-за града или сильного ветра.

«Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования», — сказано в сообщении.

В экстренных ситуациях можно позвонить по номеру 112, чтобы получить помощь спасателей.

Ранее в Ростове во время дождя затопило улицу Оганова.

Читайте также:
Видео затопленной в ливень пятиэтажки на Оганова в Ростове появилось в СетиЭкс-чиновник рассмеялся, отвечая на вопросы о гибели девочки в ливень в РостовеЛивень с градом с горох обрушились на Ростов днем 29 июня
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ливень#ЧС#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Штормовое предупреждение в Ростове#Штормовое предупреждение в Ростовской области#Подтопление
Подпишитесь
На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах
Сегодня, 15:14
Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат
Сегодня, 15:11
«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка
Сегодня, 14:18
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года
Сегодня, 13:28
В Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами
Сегодня, 13:11
Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаны
Сегодня, 12:47