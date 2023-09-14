Ростовская АЭС помогает возродить казачью станицу Камышевскую

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:11
Старинная станица Камышевская была основана в середине XVII века и входила в состав Области Войска Донского. Она имеет глубокие исторические корни, сегодня здесь возрождают казачьи традиции. Средняя общеобразовательная школа получила статус «казачья», активно развивается казачье общество, организована православная община, при поддержке атомщиков построен новый храм. На восстановление церкви, помощь школе и благоустройство со стороны сотрудников Ростовской АЭС было направлено более 15 млн рублей.
Храм Рождества Христова возведен вместо одноименного прихода, который был открыт в Камышевской в 1787 году и просуществовал до начала гражданской войны. В это же время был закрыт, а потом полностью разрушен Бекреневский женский монастырь, располагавшийся неподалеку станицы. С тех пор у станичников не было места для молитвы.
«Жители станицы Камышевской обратились за помощью к атомной станции. Рассказали, что возрождают традиции, духовность, сами пытаются строить церковь. Но не хватает средств, специалистов и рабочих рук. Мы подключились. И в 2021 году совместно с казачьим обществом Восточного округа Всевеликого войска Донского, атаманом которого является Владимир Токин, начали строительство. Сейчас оно завершено, ведется роспись храма, оснащение церковной утварью. Кроме того, сооружается звонница», — рассказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
По его словам, начинаются работы по укладке на территории и вокруг прихода тротуарной плитки. Освящение храма запланировано на осень.
На пустыре между школой храмом силами атомщиков будет построена спортивная площадка, на которой будут заниматься станичники, в том числе школьники.