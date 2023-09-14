Ростовская АЭС помогает возродить казачью станицу Камышевскую

Храм Рождества Христова возведен вместо одноименного прихода, который был открыт в Камышевской в 1787 году и просуществовал до начала гражданской войны. В это же время был закрыт, а потом полностью разрушен Бекреневский женский монастырь, располагавшийся неподалеку станицы. С тех пор у станичников не было места для молитвы.