Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов

Однако Ростовской область сохранила экспорт и в недружественные страны. Так от общего объема экспорта на долю Северной Америки пришлось 0,2% товаров, еще 5,3% товаров закупали государства Европы. Это чуть более трехсот миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Большая часть экспорта пришлась на Азию (61%).