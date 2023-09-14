Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
На прошедшем заседании экспортного совета Ростовской области министр экономики региона Максим Папушенко отметил, что, несмотря на санкции, обороты внешней торговли по итогам первого полугодия продемонстрировали тенденцию к росту. Основными партнерами региона стали Турция, Египет, Гонконг, Китай, Бангладеш и Пакистан, торговый оборот с которыми вырос на 7,6%. В основном торговые партнеры закупали у Ростовской области продовольствие, сельхозсырье и сельхозмашины, минеральные продукты, оборудование, металлы, продукты химической промышленности.
Однако Ростовской область сохранила экспорт и в недружественные страны. Так от общего объема экспорта на долю Северной Америки пришлось 0,2% товаров, еще 5,3% товаров закупали государства Европы. Это чуть более трехсот миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Большая часть экспорта пришлась на Азию (61%).
Ранее стало известно, что Ростовская область стала поставлять зерно в Мексику и Индонезию.