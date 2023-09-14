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Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов

Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов

14 сентября 2023, 17:16
Фото: 1MI
Ростовская область продала в недружественные страны товары на 300 млн долларов
За I полугодие Ростовская область экспортировала в недружественные страны товары на 300 миллионов долларов, об этом рассказал донской министр экономики Максим Папушенко.

На прошедшем заседании экспортного совета Ростовской области министр экономики региона Максим Папушенко отметил, что, несмотря на санкции, обороты внешней торговли по итогам первого полугодия продемонстрировали тенденцию к росту. Основными партнерами региона стали Турция, Египет, Гонконг, Китай, Бангладеш и Пакистан, торговый оборот с которыми вырос на 7,6%. В основном торговые партнеры закупали у Ростовской области продовольствие, сельхозсырье и сельхозмашины, минеральные продукты, оборудование, металлы, продукты химической промышленности.

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Однако Ростовской область сохранила экспорт и в недружественные страны. Так от общего объема экспорта на долю Северной Америки пришлось 0,2% товаров, еще 5,3% товаров закупали государства Европы. Это чуть более трехсот миллионов долларов США в денежном эквиваленте. Большая часть экспорта пришлась на Азию (61%).

Ранее стало известно, что Ростовская область стала поставлять зерно в Мексику и Индонезию.

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