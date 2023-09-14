Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города

Так, с 00:00 до 21:00 16 сентября автобусам № 3, 3А, 7, 33, 39, 67, 70, 80, 88, а также троллейбусам № 1, 2, 22 придется объезжать участок улицы Большой Садовой от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского по соседним улицам.