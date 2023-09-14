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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города

Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города

14 сентября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города
В День города, 16 сентября, в Ростове поменяется схема движения общественного транспорта, сообщили в администрации.

В Ростове 16 сентября состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня города. Центр Ростова будет частично перекрыт для движения транспорта. Из-за этого поменяется и схема движения городских автобусов.

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Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День городаСхему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города
Схему движения для общественного транспорта поменяют в Ростове в День города
Фото: Администрация Ростова

Так, с 00:00 до 21:00 16 сентября автобусам № 3, 3А, 7, 33, 39, 67, 70, 80, 88, а также троллейбусам № 1, 2, 22 придется объезжать участок улицы Большой Садовой от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского по соседним улицам.

Напомним, в День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии.

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