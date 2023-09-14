Схему ливневых канализаций утвердят в Ростове до 2036 года

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Ростове власти собираются утвердить схему ливневой канализации города вплоть до 2016 года. Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте администрации. Сами схемы водоотведения там не изображены.
Известно, что проект ливневой канализации был внесен руководителем департамента автодорог Денисом Водопьяновым. Схему готовили исходя из требований федерального законодательства.
Контролировать ход работ будет замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.
Тема непродуманных ливневых стоков актуальна для Ростова уже несколько лет. Из-за некачественных стоков улицы города превращаются в реке после каждого дождя. Также ливневка стали причиной гибели в апреле этого года учительницы Лидии Радченко.