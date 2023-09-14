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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Схему ливневых канализаций утвердят в Ростове до 2036 года

Схему ливневых канализаций утвердят в Ростове до 2036 года

14 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Схему ливневых канализаций утвердят в Ростове до 2036 года
Схему водоотведения сточных вод утвердят в Ростове до 2036 года, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

В Ростове власти собираются утвердить схему ливневой канализации города вплоть до 2016 года. Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте администрации. Сами схемы водоотведения там не изображены.

Известно, что проект ливневой канализации был внесен руководителем департамента автодорог Денисом Водопьяновым. Схему готовили исходя из требований федерального законодательства.

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Контролировать ход работ будет замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Тема непродуманных ливневых стоков актуальна для Ростова уже несколько лет. Из-за некачественных стоков улицы города превращаются в реке после каждого дождя. Также ливневка стали причиной гибели в апреле этого года учительницы Лидии Радченко.

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