Штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октября

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
С 1 октября в Ростове вырастут штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Теперь за это придется отдать от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее размер штрафа составлял три тысячи рублей.
Также штрафовать теперь будут и за сокрытие от военкомата нового места работы, а также смену семейного положения. За это последует наказание на сумму от одной до пяти тысяч рублей. За сокрытие места жительства придется заплатить еще больше — от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации.