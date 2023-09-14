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В Ростове, как и по всей стране, с октября действуют новые штрафы за неявку в военкомат

Штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октября

14 сентября 2023, 06:29
Фото: 1MI
В Ростове, как и по всей стране, с октября действуют новые штрафы за неявку в военкомат
В Ростове, как и по всей стране, с октября действуют новые штрафы за неявку в военкомат, соответствующий закон еще летом приняла Госдума.
Сюжет
Армия РФ

С 1 октября в Ростове вырастут штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Теперь за это придется отдать от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее размер штрафа составлял три тысячи рублей.

Юрист рассказал, как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат
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Также штрафовать теперь будут и за сокрытие от военкомата нового места работы, а также смену семейного положения. За это последует наказание на сумму от одной до пяти тысяч рублей. За сокрытие места жительства придется заплатить еще больше — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации.

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