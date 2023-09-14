Штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октября

Также штрафовать теперь будут и за сокрытие от военкомата нового места работы, а также смену семейного положения. За это последует наказание на сумму от одной до пяти тысяч рублей. За сокрытие места жительства придется заплатить еще больше — от 10 до 20 тысяч рублей.