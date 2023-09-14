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Стало известно, откуда могли сбежать дикие кабаны, устроившие беспорядки в Ростове

Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаны

14 сентября 2023, 12:47
Фото: pxhere.com
Стало известно, откуда могли сбежать дикие кабаны, устроившие беспорядки в Ростове
Замдиректора заповедника «Ростовский» Александр Липкович уверен, что дикие кабаны, устроившие беспорядки в Ростове, сбежали с частного подворья, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, последние два дня в Ростове продолжались поиски и отлов диких кабанов, которые носились по городу, пугая и нападая на прохожих. Об отлове последнего из трех беглецов стало известно 14 сентября.

Биолог, Замдиректора заповедника «Ростовский» Александр Липкович рассказал газете «Молот», что никакой угрозы для населения кабаны не представляли, а сами они являются просто испуганными и несчастными животными, которые сбежали с частного подворья.

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По словам эксперта, визуальная оценка животных позволила установить, что беглецы родились в 2022 году. Опытные охотники установили, что кабаны не являются чистокровными «дикарями».

«Дикие кабаны вышли бы на окраину города, а эти появились на оживленных улицах. Одного ударила машина, другие бежали через парк и выскочили на детскую площадку. Животные сами были в стрессе», — рассказал Липкович, добавив, что опасность для прохожих могли представлять только секачи или свиноматка с потомством, а эти кабаны были «молодежью», способной проявить агрессию только в том случае, если их загнать в угол.

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