Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаны

«Дикие кабаны вышли бы на окраину города, а эти появились на оживленных улицах. Одного ударила машина, другие бежали через парк и выскочили на детскую площадку. Животные сами были в стрессе», — рассказал Липкович, добавив, что опасность для прохожих могли представлять только секачи или свиноматка с потомством, а эти кабаны были «молодежью», способной проявить агрессию только в том случае, если их загнать в угол.