Стало известно, с какими болезнями ростовчан не возьмут на контракт при мобилизации

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В министерстве обороны утвердили список болезней, с которыми россияне не смогут поступить на военную службу по контракту во время мобилизации или введения военного положения.
Так, контрактная служба закрыта для ростовчан с ВИЧ, гепатитом В и С, всеми формами активного туберкулеза, сахарного диабета первого типа. Также запрет коснется тех граждан, у кого нет почки, а оставшаяся функционирует с проблемами, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести и граждан, переживших инсульт. Помимо этого, в списке болезней значатся психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков.
Напомним, штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октября.