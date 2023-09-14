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Стало известно, с какими болезнями ростовчан не возьмут на контракт при мобилизации

Стало известно, с какими болезнями ростовчан не возьмут на контракт при мобилизации

14 сентября 2023, 10:12
Фото: mil.ru
Стало известно, с какими болезнями ростовчан не возьмут на контракт при мобилизации
Жителям Ростова с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом запретят подписывать контракт при мобилизации, следует из документа утвержденного в министерстве обороны.
Сюжет
Армия РФ

В министерстве обороны утвердили список болезней, с которыми россияне не смогут поступить на военную службу по контракту во время мобилизации или введения военного положения.

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Так, контрактная служба закрыта для ростовчан с ВИЧ, гепатитом В и С, всеми формами активного туберкулеза, сахарного диабета первого типа. Также запрет коснется тех граждан, у кого нет почки, а оставшаяся функционирует с проблемами, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести и граждан, переживших инсульт. Помимо этого, в списке болезней значатся психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков.

Напомним, штрафы за неявку в военкомат увеличатся в Ростове с 1 октября.

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