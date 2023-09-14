Стало известно, с какими болезнями ростовчан не возьмут на контракт при мобилизации

Так, контрактная служба закрыта для ростовчан с ВИЧ, гепатитом В и С, всеми формами активного туберкулеза, сахарного диабета первого типа. Также запрет коснется тех граждан, у кого нет почки, а оставшаяся функционирует с проблемами, больных бронхиальной астмой средней степени тяжести и граждан, переживших инсульт. Помимо этого, в списке болезней значатся психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков.