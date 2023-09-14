Стало известно, сколько денег нужно жителям Ростова для счастья

У жителей Ростова запросы оказались куда больше. Им для счастья нужно 218 тысяч рублей в месяц. Еще больше денег для комфортной жизни запросили только москвичи (265 тысяч рублей), а также жители Питера, Владивостока и Хабаровска (по 220-23 тысяч рублей).