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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Для счастья жителям Ростова нужно всего лишь 218 тысяч рублей в месяц

Стало известно, сколько денег нужно жителям Ростова для счастья

14 сентября 2023, 09:21
Фото: Midjourney
Для счастья жителям Ростова нужно всего лишь 218 тысяч рублей в месяц

Для счастья жителям Ростова нужно всего лишь 218 тысяч рублей в месяц

Жителям Ростова для счастья нужно в среднем больше денег, чем другим жителям России, следует из опроса Superjob.

Аналитики провели опрос среди жителей России, чтобы узнать, сколько денег им нужно для счастья. Выяснилось, что для среднестатистического россиянина сумма «счастья» составляет 200 тысяч рублей в месяц.

У жителей Ростова запросы оказались куда больше. Им для счастья нужно 218 тысяч рублей в месяц. Еще больше денег для комфортной жизни запросили только москвичи (265 тысяч рублей), а также жители Питера, Владивостока и Хабаровска (по 220-23 тысяч рублей).

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Аналитики отмечают, что денежные запросы растут с возрастом. Респондентам до 24 лет для счастья в среднем нужно 150 тысяч рублей в месяц. После 45 лет планка вырастает до 222 тысяч рублей в месяц.

Напомним, годом ранее ростовчане заявляли, что счастливыми их сделает сумма в 205 тысяч рубле в месяц.

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