Стало известно, сколько денег нужно жителям Ростова для счастья

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Аналитики провели опрос среди жителей России, чтобы узнать, сколько денег им нужно для счастья. Выяснилось, что для среднестатистического россиянина сумма «счастья» составляет 200 тысяч рублей в месяц.
У жителей Ростова запросы оказались куда больше. Им для счастья нужно 218 тысяч рублей в месяц. Еще больше денег для комфортной жизни запросили только москвичи (265 тысяч рублей), а также жители Питера, Владивостока и Хабаровска (по 220-23 тысяч рублей).
Аналитики отмечают, что денежные запросы растут с возрастом. Респондентам до 24 лет для счастья в среднем нужно 150 тысяч рублей в месяц. После 45 лет планка вырастает до 222 тысяч рублей в месяц.
Напомним, годом ранее ростовчане заявляли, что счастливыми их сделает сумма в 205 тысяч рубле в месяц.