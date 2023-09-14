«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Напомним, что жительницу Ростова Светлану Говорову якобы принудительно удерживают в психиатрической лечебнице после ссоры с мужем.
Общественная организация во главе с правозащитником Павлом Сагайда встала на защиту женщины. Вчера в закрытом режиме прошло заседание суда.
«Сторона административного истца вызывала в суд порядка десяти свидетелей, чтобы подкрепить свои позиции. Но наша позиция остается неизменной. Мы уверены, что в психиатрической больнице Егорлыкского района ограничивают в свободе права достаточно здорового человека, в том числе и здорового психически», — сообщает Павел Сагайда.
Правозащитник добавляет, что сначала представителей общественной организации на судебный процесс не допускали. Общественникам пришлось вызывать дежурного адвоката. Только после этого вопрос удалось решить.
«У нас возникло много вопросов по существу и много вопросов к административному истцу. Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности. Административный иск такой категории должно подавать лечебное учреждение. Важная особенность — к административному иску не было приложено ни устава организации, ни положения. Откуда мы знаем, какие функции эта организация выполняет? Имеет ли право на подпись то лицо, которое подписывало административный иск?» — говорит собеседник.
Правозащитник подчеркивает, что дело это достаточно непростое. По его словам, представители филиала психиатрической больницы настаивают на том, что Говорова должна быть помещена в лечебное учреждение, что в отношении нее должны быть приняты меры принудительного лечения.
«Мы категорически не согласны с этим. Мы настаиваем, что права Светланы Говоровой нарушаются. Она достойна самостоятельно, без недобровольной госпитализации решить, какие процедуры и в каком объеме ей надо осуществлять. Никакой угрозы никому, в том числе и себе, она не представляет. Но они думают по-другому», — комментирует Павел Сагайда.
Спикер разъясняет, что если сейчас Светлану отпустят, то придется наказывать всех людей, которые действовали в отношении нее против ее воли.
«Мы сразу обратились в надзорные в правоохранительные органы. Но все бездействуют, а права человека не соблюдаются. Поэтому и остается полагать, что это дело заказное, носит коррупционный характер», — резюмирует правозащитник.
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