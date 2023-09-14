«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района

«У нас возникло много вопросов по существу и много вопросов к административному истцу. Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности. Административный иск такой категории должно подавать лечебное учреждение. Важная особенность — к административному иску не было приложено ни устава организации, ни положения. Откуда мы знаем, какие функции эта организация выполняет? Имеет ли право на подпись то лицо, которое подписывало административный иск?» — говорит собеседник.