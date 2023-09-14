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Published Сегодня, 09:45

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«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района

«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района

14 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
«Суд идет»: ростовчанку удерживают в психбольнице Егорлыкского района

Суд по делу ростовчанки, которую удерживают в психбольнице, продолжается

Заседание суда по делу ростовчанки Светланы Говоровой, которая не по своей воле находится в психиатрической больнице Егорлыкского района, прошло в закрытом режиме. Суд не закончился. Продолжение будет сегодня, 14 сентября, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что жительницу Ростова Светлану Говорову якобы принудительно удерживают в психиатрической лечебнице после ссоры с мужем.

Общественная организация во главе с правозащитником Павлом Сагайда встала на защиту женщины. Вчера в закрытом режиме прошло заседание суда.

«Сторона административного истца вызывала в суд порядка десяти свидетелей, чтобы подкрепить свои позиции. Но наша позиция остается неизменной. Мы уверены, что в психиатрической больнице Егорлыкского района ограничивают в свободе права достаточно здорового человека, в том числе и здорового психически», — сообщает Павел Сагайда.

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Правозащитник добавляет, что сначала представителей общественной организации на судебный процесс не допускали. Общественникам пришлось вызывать дежурного адвоката. Только после этого вопрос удалось решить.

«У нас возникло много вопросов по существу и много вопросов к административному истцу. Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности. Административный иск такой категории должно подавать лечебное учреждение. Важная особенность — к административному иску не было приложено ни устава организации, ни положения. Откуда мы знаем, какие функции эта организация выполняет? Имеет ли право на подпись то лицо, которое подписывало административный иск?» — говорит собеседник.

«Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности» — говорит собеседник.«Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности» — говорит собеседник.
«Мы не поняли, имеет ли филиал право подавать в суд административный иск. Дело в том, что у филиала больницы нет юридической самостоятельности» — говорит собеседник.
Фото: Гугл.Карты
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Правозащитник подчеркивает, что дело это достаточно непростое. По его словам, представители филиала психиатрической больницы настаивают на том, что Говорова должна быть помещена в лечебное учреждение, что в отношении нее должны быть приняты меры принудительного лечения.

«Мы категорически не согласны с этим. Мы настаиваем, что права Светланы Говоровой нарушаются. Она достойна самостоятельно, без недобровольной госпитализации решить, какие процедуры и в каком объеме ей надо осуществлять. Никакой угрозы никому, в том числе и себе, она не представляет. Но они думают по-другому», — комментирует Павел Сагайда.

Спикер разъясняет, что если сейчас Светлану отпустят, то придется наказывать всех людей, которые действовали в отношении нее против ее воли.

Спикер разъясняет, что если сейчас Светлану отпустят, то придется наказывать всех людей, которые действовали в отношении нее против ее воли.Спикер разъясняет, что если сейчас Светлану отпустят, то придется наказывать всех людей, которые действовали в отношении нее против ее воли.
Спикер разъясняет, что если сейчас Светлану отпустят, то придется наказывать всех людей, которые действовали в отношении нее против ее воли.
Фото: 1MI

«Мы сразу обратились в надзорные в правоохранительные органы. Но все бездействуют, а права человека не соблюдаются. Поэтому и остается полагать, что это дело заказное, носит коррупционный характер», — резюмирует правозащитник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как заключенного с раком и метастазами якобы перевезли в Мордовию.

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