Суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:56
В Ростове в Южном окружном военному суде огласили приговор киллеру Аслану Гагиеву. Его признали виновным в убийстве шестерых человек, а также в организации преступного синдиката, куда входили другие киллеры, работавшие в несколько регионах. Помимо этого, ему вменяют незаконный оборот оружия и боеприпасов.
ОПГ Гагиев создал еще в 2004 году на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. В него входили не менее 50 человек. В 2012 году киллер, чтобы закрепиться в доминирующем положении в криминальной среди Осетии, создал на территории этой республики три устойчивые вооруженные банды.
По указанию Гагиева участники банд убили Осетии Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева. Последний на момент убийства являлся заместителем прокурора Промышленного района города Владикавказа.
Всего с 2004 по 2014 год члены ОПГ Гагиева совершили порядка 60 убийств в Москве, Московской области и в Северной Осетии.
Гагиев, находившийся в международном розыске с февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года в Австрии. В июне 2018 года после длительной процедуры экстрадиции он, наконец, прибыл в Россию и был заключен под стражу.
Суд назначил Гагиеву пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима. В силу приговор еще не уступил. Будет ли Гагиев его оспаривать, неизвестно.
Следователи продолжают розыск некоторых других членов ОПГ Гагиева. Некоторые из них уже сидят в тюрьме, другие были убиты в ходу внутренних криминальных разборок.
Аслан Гагиев известен также под прозвищами «Джако», «Большой брат» и «Киллер №1». Ранее RostovGazeta подробно рассказывала о деятельности его банды.