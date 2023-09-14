Суд в Ростове дал пожизненное самому известному киллеру в России Аслану Гагиеву

ОПГ Гагиев создал еще в 2004 году на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. В него входили не менее 50 человек. В 2012 году киллер, чтобы закрепиться в доминирующем положении в криминальной среди Осетии, создал на территории этой республики три устойчивые вооруженные банды.