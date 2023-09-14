В День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В рамках празднования Дня города в Ростове пройдет бесплатная экскурсия «Ростов купеческий». Посетить ее можно 16 сентября. Мероприятие организовали управление культуры Ростова и Музей истории города.
Место сбора и отправления экскурсии — пересечение Буденновского с Большой Садовой, рядом с ЦУМ. Рядом будет стоять специальный информационный стенд.
Все экскурсии начнутся в разное время. Присоединиться к группам можно в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30. Сама экскурсия займет полтора часа.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других мероприятиях в Ростове на День города.