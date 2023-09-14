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Published Сегодня, 06:59

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В День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии

В День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии

14 сентября 2023, 06:59
Фото: rostovgazeta.ru
В День города по историческому центру Ростова проведут бесплатные экскурсии
Бесплатные экскурсии можно посетить в Ростове в День города, сообщили в городской администрации.

В рамках празднования Дня города в Ростове пройдет бесплатная экскурсия «Ростов купеческий». Посетить ее можно 16 сентября. Мероприятие организовали управление культуры Ростова и Музей истории города.

Место сбора и отправления экскурсии — пересечение Буденновского с Большой Садовой, рядом с ЦУМ. Рядом будет стоять специальный информационный стенд.

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Все экскурсии начнутся в разное время. Присоединиться к группам можно в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30. Сама экскурсия займет полтора часа.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других мероприятиях в Ростове на День города.

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