В Ростове-на-Дону создадут реестр предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
В среду, 13 сентября, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановления о порядке формирования реестра предпринимателей, чей бизнес пострадал от обстрелов ВСУ и терактов, а также создания комиссии по обследованию уничтоженного и поврежденного имущества.
Согласно документу, постановление должно утвердить форму заявления на включение в реестр, форму согласия на обработку персональных данных, акты обследования имущества, пострадавшего в ходе атак и другие необходимые для процедуры определения компенсаций документы.
Для включения в реестр нужно будет предоставить персональные данные и сведения о бизнесе, а акты обследования, как указано в приложении к постановлению, будут составлять в двух экземплярах. При этом при оценке ущерба необходимо будет задокументировать состояние здания, транспортного средства или иного имущества, его параметры и особенности повреждений.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что власти помогут ростовчанам, чье имущество пострадало в результате падения обломков украинского беспилотника. Во время последней атаки пострадали несколько домов и 10 автомобилей.