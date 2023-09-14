В Ростове-на-Дону создадут реестр предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ

Для включения в реестр нужно будет предоставить персональные данные и сведения о бизнесе, а акты обследования, как указано в приложении к постановлению, будут составлять в двух экземплярах. При этом при оценке ущерба необходимо будет задокументировать состояние здания, транспортного средства или иного имущества, его параметры и особенности повреждений.