В Ростове на ремонт поликлиники №5 потратят более 76 миллионов рублей

Контракт разыграли 12 июля, однако позднее контракт с ООО «Стандарт Групп» был расторгнут, второй победитель ООО «Евростроймонолит» и вовсе отказался заключать соглашение. В итоге победителем стала ростовская компания ООО «Мастерок» предпринимателя Гургена Абрамяна, которая запросила за ремонт на 10 миллионов рублей больше, чем конкуренты. За свои услуги «Мастерок» получит 76,6 миллиона рублей.