В Ростове на ремонт поликлиники №5 потратят более 76 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В июне ГБУ РО «Городская поликлиника №5» в Ростове опубликовала аукцион для поиска подрядчика, который проведет капремонт в здании на проспекте Ленина, 223. Максимальная стоимость контракта составляла 77,4 миллиона рублей.
За эти деньги в срок до 15 ноября 2024 года нужно провести строительные и монтажные работы, например, усилить и гидроизолировать стены, наладить работу систем ресурсоснабжения, установить охранные системы и пожарную сигнализацию, утилизировать отходы строительства.
Контракт разыграли 12 июля, однако позднее контракт с ООО «Стандарт Групп» был расторгнут, второй победитель ООО «Евростроймонолит» и вовсе отказался заключать соглашение. В итоге победителем стала ростовская компания ООО «Мастерок» предпринимателя Гургена Абрамяна, которая запросила за ремонт на 10 миллионов рублей больше, чем конкуренты. За свои услуги «Мастерок» получит 76,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, во сколько обойдется ремонт другой поликлиники в центре Ростова.