В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре

«Так на месте аварийного дома в тех же границах появится дом новой постройки, который будет соответствовать историческому облику города. Для этого у нас даже в правилах благоустройства четко введены ограничения, какую можно применять штукатурку, цвета краски, материалы», — рассказал о работе инициативы Алексей Логвиненко.