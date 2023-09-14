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Published Сегодня, 16:18

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Updated Сегодня, 16:20

В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре

В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре

14 сентября 2023, 16:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре
В Ростове власти рассматривают возможность отказать от сноса аварийных зданий в историческом центре города, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу администрации Ростова Алексея Логвиненко объявил, что местные органы власти рассматривают возможность отказаться от сноса аварийных строений в исторических кварталах города. Альтернативой сносу станет перепродажа домов инвесторам, готовым вложить средства в реконструкцию зданий. Соответствующий проект утвердили в Гордуме.

«Так на месте аварийного дома в тех же границах появится дом новой постройки, который будет соответствовать историческому облику города. Для этого у нас даже в правилах благоустройства четко введены ограничения, какую можно применять штукатурку, цвета краски, материалы», — рассказал о работе инициативы Алексей Логвиненко.

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Подобное решение разработали в ответ на недостаток места, где можно было бы снести сразу несколько зданий, поскольку большинство аварийных настроек находятся в непосредственной близости от ОКН.

Это объясняется тем, что при строительстве зданий по новым регламентам градостроительства между соседними домами должен сохраняться двухметровый интервал.

Теперь, по данным издания, власти планируют выставить на торги аварийные объекты. Всего зданий будет 14, их планируют «разыграть» между инвесторами в ноябре.

Ранее Алексей Логвиненко сравнил Ростов с расческой без зубчиков.

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