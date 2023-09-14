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В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе

В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе

14 сентября 2023, 08:37
Фото: pxhere.com
В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе
В Ростове пойман третий кабан, устроивший в городе переполох, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

В Ростове спустя двое суток поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе со вторника. Животные носились по парку Островского, разогнали там собак, сломали забор, едва не проломили двери в музей «Россия — моя история», а также чуть не задавали детей на детской площадке.

Власти города сообщили о трех кабанах, однако, по словам местных жителей, их было гораздо больше. Двух других кабанов поймали еще вчера.

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Власти города сообщили о трех кабанах, однако, по словам местных жителей, их было гораздо больше. Двух других кабанов поймали еще вчера.Власти города сообщили о трех кабанах, однако, по словам местных жителей, их было гораздо больше. Двух других кабанов поймали еще вчера.
Власти города сообщили о трех кабанах, однако, по словам местных жителей, их было гораздо больше. Двух других кабанов поймали еще вчера.
Фото: Мария Петрова, пресс-секретарь администрации Ростова

«Сейчас животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя отпустят в естественную среду обитания», — заключила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Ранее стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова.

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