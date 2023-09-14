В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе

В Ростове спустя двое суток поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе со вторника. Животные носились по парку Островского, разогнали там собак, сломали забор, едва не проломили двери в музей «Россия — моя история», а также чуть не задавали детей на детской площадке.