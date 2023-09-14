В Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Ростове спустя двое суток поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе со вторника. Животные носились по парку Островского, разогнали там собак, сломали забор, едва не проломили двери в музей «Россия — моя история», а также чуть не задавали детей на детской площадке.
Власти города сообщили о трех кабанах, однако, по словам местных жителей, их было гораздо больше. Двух других кабанов поймали еще вчера.
«Сейчас животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя отпустят в естественную среду обитания», — заключила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.
Ранее стало известно, откуда взялись дикие кабаны в городской черте Ростова.