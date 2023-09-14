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В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

14 сентября 2023, 15:42
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли
В Ростове с начала года на незаконных торговцев составили более двух тысяч протоколов, об этом объявили в пресс-службе администрации города.

Власти напомнили, что на территории Ростова продолжают идти работы по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли, в частности речь идет о применении мер к лицам, которые ведут торговлю с земли или незаконно размещают на муниципальной земле ларьки.

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В администрации рассказали, что с начала 2023 года инспекторы управления торговли составили почти 2,3 тысячи протоколов об административных нарушения, из них около 1,1 тысячи выписали из-за незаконных торговых объектов, еще 1207 протоколов были связаны с торговлей с земли.

С января 2023 года властям удалось освободить от незаконных ларьков уже 233 муниципальных участка земли.

Ранее в Ростове ликвидировали незаконный рынок на Сержантова.

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#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Незаконная торговля#Незаконные ларьки#Последние новости Ростова на сегодня#Административный протокол
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