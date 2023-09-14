В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Власти напомнили, что на территории Ростова продолжают идти работы по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли, в частности речь идет о применении мер к лицам, которые ведут торговлю с земли или незаконно размещают на муниципальной земле ларьки.
В администрации рассказали, что с начала 2023 года инспекторы управления торговли составили почти 2,3 тысячи протоколов об административных нарушения, из них около 1,1 тысячи выписали из-за незаконных торговых объектов, еще 1207 протоколов были связаны с торговлей с земли.
С января 2023 года властям удалось освободить от незаконных ларьков уже 233 муниципальных участка земли.
Ранее в Ростове ликвидировали незаконный рынок на Сержантова.