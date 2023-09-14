В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

В администрации рассказали, что с начала 2023 года инспекторы управления торговли составили почти 2,3 тысячи протоколов об административных нарушения, из них около 1,1 тысячи выписали из-за незаконных торговых объектов, еще 1207 протоколов были связаны с торговлей с земли.