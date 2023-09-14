rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Ростовской области М-4 «Дон» движение сковало 8-километровой пробкой

В Ростовской области М-4 «Дон» движение сковало 8-километровой пробкой

14 сентября 2023, 15:25
Фото: 1MI
В Ростовской области М-4 «Дон» движение сковало 8-километровой пробкой
В Ростовской области в Каменском районе из-за ремонта М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 8,5 километра, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером в четверг, 14 сентября, на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 8,5 километра от Старостаничного сельского поселения на 924-м километре М-4 «Дон» до 933-го километра трассы в Каменске-Шахтинском. На проезд участка потребуется 53 минуты.

Фото: Яндекс Карты

Согласно данным сервис, причиной возникновения затора стали дорожные работы на 931-м километре трассы, которые ограничивают движение транспортных потоков по мосту через Северский Донец в направлении Ростова.

В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок
Узнать подробнее

Водителям рекомендуется учитывать время движения через этот участок при расчете времени пути или выбирать объезд М-4 «Дон» через Старую Станицу, однако для этого потребуется проехать лишние семь километров.

Ранее на проспекте Нагибина возникла огромная пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей.

Читайте также:
В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробкаПробка сковала Аксайский мост под Ростовом из-за горящего автомобиляУпавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Происшествие#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Каменский район#Ремонт дорог в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области
Подпишитесь
На Дону ищут экспертов по мобилизации, пока ростовчане мечтают о заоблачных зарплатах
Сегодня, 15:14
Юрист рассказал, как в Ростове усилят ответственность за неявку в военкомат
Сегодня, 15:11
«Идет охота»: в Ростовской области ликвидировали огромного волка
Сегодня, 14:18
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин может уйти из российского футбола до конца года
Сегодня, 13:28
В Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами
Сегодня, 13:11
Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаны
Сегодня, 12:47