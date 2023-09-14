В Ростовской области М-4 «Дон» движение сковало 8-километровой пробкой

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Вечером в четверг, 14 сентября, на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 8,5 километра от Старостаничного сельского поселения на 924-м километре М-4 «Дон» до 933-го километра трассы в Каменске-Шахтинском. На проезд участка потребуется 53 минуты.
Согласно данным сервис, причиной возникновения затора стали дорожные работы на 931-м километре трассы, которые ограничивают движение транспортных потоков по мосту через Северский Донец в направлении Ростова.
Водителям рекомендуется учитывать время движения через этот участок при расчете времени пути или выбирать объезд М-4 «Дон» через Старую Станицу, однако для этого потребуется проехать лишние семь километров.
Ранее на проспекте Нагибина возникла огромная пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей.