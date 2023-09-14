В Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации

Также вакансию специалиста по гражданской обороне и мобилизационной подготовке разместил госкорпорация «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ростовской области. Зарплату здесь обещают от 35 тысяч рублей до вычета налогов, а кроме высшего образования и знания компьютерных программ от кандидата требуется опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет, а также знание законодательства в области ГО и ЧС.