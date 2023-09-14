В Ростовской области массово набирают специалистов по мобилизации

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В разных регионах страны СМИ публикуют о наборе специалистов по воинскому учету и мобилизационной работе. Оказалось, что и в Ростовской области таких объявлений немало. При этом на сервисе по поиску работы специалистов по мобилизации ищут не военкоматы, а коммерческие компании и госструктуры.
В частности, специалист по мобилизационной подготовке требуется на Таганрогский завод «Прибой». Зарплату кандидату обещают от 28 тысяч рублей, а среди требований уверенное знание программ 1С: Документооборот, Word, Excel, а также высшее образование, желательно экономическое.
Также вакансию специалиста по гражданской обороне и мобилизационной подготовке разместил госкорпорация «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ростовской области. Зарплату здесь обещают от 35 тысяч рублей до вычета налогов, а кроме высшего образования и знания компьютерных программ от кандидата требуется опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет, а также знание законодательства в области ГО и ЧС.
Зарплату выше 44,8 тысячи рублей обещают на заводе «Шахтинская керамика» кандидатам на должность специалиста по воинскому учету. В обязанности входят постановка на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, документационное сопровождение (ведение личных карточек, сверка документов), взаимодействие с военными комиссариатами, участие в разработке плана работы по ведению воинского учета.
Специалист по воинскому учету требуется новочеркасскому предприятию «Экотехнологии». Работать предлагается неполный день по гибкому графику, а заработная плата составит 21 тысячу рублей на руки.
Кроме того, на сервисе по поиску работы имеется множество вакансий специалистов по работе с кадрами, в обязанности которых также входит ведение воинского учета и взаимодействие с военкоматами.
Большое количество подобных вакансий никак не связано с проведением новой волны мобилизации. С 1 октября 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ, который значительно ужесточает административную ответственность работодателей за нарушения в сфере воинского учета.
Более того, накануне в ходе пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации. По словам президента, в России пока активно ведется набор по контракту: договор подписали уже 270 тысяч человек. Прошлой осенью в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек.
Ранее RostovGazeta выясняла, вернут ли осенью домой мобилизованных из Ростовской области.