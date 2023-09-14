В Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В сентябре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оборота оружия, а также запрете покупки и продажи оружия тем жителям России, которые получили статус гражданина менее пяти лет назад или в упрощенном порядке.
Согласно данным издания, новый федеральный закон ограничит возможности покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьих ружий, гладкоствольного огнестрельного оружия лицами, которые являются гражданами Российской Федерации менее пяти лет. Эти пять лет парламентарии предлагают использовать для того, чтобы установить, насколько устойчива правовая связь гражданина с Россией.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который участвовал в подготовке законопроекта, пояснил, что многие граждане из стран СНГ получают российское гражданство и сразу же покупают «огнестрелы» якобы для самообороны, при этом в несении военной службы в России они не заинтересованы. Более того при покупке средств самообороны владелец, согласно требованиям законодательства, должен обеспечить определенные условия хранения пистолетов и других типов оружия, и власти сомневаются, что эти условия действительно соблюдаются.
«Лично меня такое положение дел сильно тревожит», — заявил парламентарий.
Пока документ только поступил на рассмотрение, данные о продвижении инициативы будут отслеживаться.
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