В Ростовской области могут ввести запрет покупки оружия мигрантами

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который участвовал в подготовке законопроекта, пояснил, что многие граждане из стран СНГ получают российское гражданство и сразу же покупают «огнестрелы» якобы для самообороны, при этом в несении военной службы в России они не заинтересованы. Более того при покупке средств самообороны владелец, согласно требованиям законодательства, должен обеспечить определенные условия хранения пистолетов и других типов оружия, и власти сомневаются, что эти условия действительно соблюдаются.