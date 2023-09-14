В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 17 сентября

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Синоптики предупреждают, что с 12-14.00 мск 14 сентября до второй половины дня 16 сентября в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности жителям Ростовской области следует готовиться к обильным ливням, грозам, граду и усилению ветра до 23 метров в секунду.
Во время действия штормового предупреждения и ухудшения погоды дончанам рекомендуют проявить осторожность, быть внимательными при выборе мест для парковки автомобиля и не находиться на улице слишком долго из-за рисков падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и обрыва линий электропередач.
Ранее эксперт рассказал, что нужно предпринять, чтобы получить компенсацию за затопленную ливнем квартиру.