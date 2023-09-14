В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 17 сентября

Во время действия штормового предупреждения и ухудшения погоды дончанам рекомендуют проявить осторожность, быть внимательными при выборе мест для парковки автомобиля и не находиться на улице слишком долго из-за рисков падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и обрыва линий электропередач.