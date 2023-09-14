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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 17 сентября

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 17 сентября

14 сентября 2023, 12:10
Фото: 57.mchs.gov.ru
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней до 17 сентября

Ростовскую область накроет ливнями и ураганным ветром с 14 до 17 сентября

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ураганного ветра до 23 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Синоптики предупреждают, что с 12-14.00 мск 14 сентября до второй половины дня 16 сентября в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности жителям Ростовской области следует готовиться к обильным ливням, грозам, граду и усилению ветра до 23 метров в секунду.

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Во время действия штормового предупреждения и ухудшения погоды дончанам рекомендуют проявить осторожность, быть внимательными при выборе мест для парковки автомобиля и не находиться на улице слишком долго из-за рисков падения аварийных деревьев, рекламных баннеров и обрыва линий электропередач.

Ранее эксперт рассказал, что нужно предпринять, чтобы получить компенсацию за затопленную ливнем квартиру.

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