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В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом

В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом

14 сентября 2023, 13:59
Фото: donland.ru
В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом
На территории старого аэропорта Ростова возведут храм на 960 прихожан высотой 59,3 метра, сведения об этом появились на портале правительства Ростовской области.

В четверг, 14 сентября, в восточной части Ростова прошла церемония закладки первого камня для строительства «Нового Ростова» и храма Успения Пресвятой Богородицы.

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Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте. Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте.
Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте.
Фото: donland.ru

Предыдущий храм с этим же названием появился на перекрестке улицы Сенной (Максима Горького) с Соборным переулком, средства на него выделил купец Илья Шушпанов. После революции храм закрыли, а после в 1930-м году снесли.

Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте. Он будет представлять собой здание в форме барабана с куполом, его площадь составит одну тысячу квадратных метров, а высота строения будет достигать 59,3 метра. Во время служб храм сможет вместить до 960 прихожан. Сроки завершения работ пока неизвестны.

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