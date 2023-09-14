В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В четверг, 14 сентября, в восточной части Ростова прошла церемония закладки первого камня для строительства «Нового Ростова» и храма Успения Пресвятой Богородицы.
Предыдущий храм с этим же названием появился на перекрестке улицы Сенной (Максима Горького) с Соборным переулком, средства на него выделил купец Илья Шушпанов. После революции храм закрыли, а после в 1930-м году снесли.
Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте. Он будет представлять собой здание в форме барабана с куполом, его площадь составит одну тысячу квадратных метров, а высота строения будет достигать 59,3 метра. Во время служб храм сможет вместить до 960 прихожан. Сроки завершения работ пока неизвестны.