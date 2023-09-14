В старом аэропорту Ростова построят храм высотой с 20-этажный дом

Сейчас в Ростове, согласно документам, собираются восстановить храм, но уже на другом месте. Он будет представлять собой здание в форме барабана с куполом, его площадь составит одну тысячу квадратных метров, а высота строения будет достигать 59,3 метра. Во время служб храм сможет вместить до 960 прихожан. Сроки завершения работ пока неизвестны.