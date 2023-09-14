В Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировали рост популяции японских креветок

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Напомним, после начала СВО Азовское море стало внутренним морем РФ, и Россия приступила к восстановлению водных биологических ресурсов, которому препятствовали промышленная деятельность заводов, а также неконтролируемое браконьерство украинских рыбаков.
Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что политическое разделение акватории Азовского моря привело к тому, что вылов рыбы за последние пару десятилетий сократился на 28,6%.
Однако сейчас рыбные запасы стали восстанавливаться, ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» зафиксировали активный нерест тюльки, хамсы, пиленгаса и калкана. Кроме того, работы по зарыблению моря привели к росту сырьевой базы рыболовства и преодолению запасами биоресурсов отметки в 58 тысяч тонн.
Вместе с этим ученые отметили, что в Таганрогском заливе стали появляться гигантские японские креветки. Предположительно, ракообразных занесло в акваторию Азовского моря балластными водами иностранных судов.
Эти креветки значительно больше аборигенных видов, их размеры колеблются от 3,6 до 13 сантиметров, а потому подходят для промышленного вылова.
«Скопление у берегов вызвано, в первую очередь, ветровыми и волновыми явлениями (ранее подобное не раз отмечалось и с другими видами, например, так называемое нашествие медуз)», — рассказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Игорь Шохин.
Ранее из реки Койсуг в Ростовской области выловили огромных экзотических креветок.