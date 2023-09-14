В Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировали рост популяции японских креветок

Однако сейчас рыбные запасы стали восстанавливаться, ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» зафиксировали активный нерест тюльки, хамсы, пиленгаса и калкана. Кроме того, работы по зарыблению моря привели к росту сырьевой базы рыболовства и преодолению запасами биоресурсов отметки в 58 тысяч тонн.