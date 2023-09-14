В центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Во вторник, 12 сентября, власти Ростова опубликовали постановление об утверждении проекта планировки и застройки жилого района в границах проспекта Театрального, улицы Текучева, переулка Крепостного и полосы отвода железной дороги. Проект подготовило ООО «Специализированный застройщик КП №5», получившее под планировку 13,28 гектара земли в центре Ростова.
Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа. В планируемых параметрах автостоянок указано, что застройщик подготовит 2271 место для хранения автомобилей, 1468 мест предполагают постоянное хранение транспортных средств.
Кроме того, для создания социальной инфраструктуры района планируется построить детский сад, рассчитанный на 220 или больше воспитанников, и школу вместимостью не менее 550 учащихся, а также магазины, одну поликлинику, филиал банка и другие значимые объекты.
Сроки реализации проекта застройки в постановлении не уточнялись.
Ранее власти Ростова поделились планами по строительству новой дороги на Театральном проспекте.