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Updated Сегодня, 11:33

В центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами

В центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами

14 сентября 2023, 11:31
Фото: 1MI
В центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами
Власти Ростова одобрили проект застройки жилого квартала в границах проспекта Театрального, улицы Текучева и переулка Крепостного, документ появился на портале администрации.

Во вторник, 12 сентября, власти Ростова опубликовали постановление об утверждении проекта планировки и застройки жилого района в границах проспекта Театрального, улицы Текучева, переулка Крепостного и полосы отвода железной дороги. Проект подготовило ООО «Специализированный застройщик КП №5», получившее под планировку 13,28 гектара земли в центре Ростова.

Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа. В планируемых параметрах автостоянок указано, что застройщик подготовит 2271 место для хранения автомобилей, 1468 мест предполагают постоянное хранение транспортных средств.

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Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа.Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа.
Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа.Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа.
Согласно документации, предоставленной застройщиком, часть территорий займут новые дороги, парковочные места и жилые дома, средняя этажность которых составит 23 этажа.
Фото: Администрация Ростова

Кроме того, для создания социальной инфраструктуры района планируется построить детский сад, рассчитанный на 220 или больше воспитанников, и школу вместимостью не менее 550 учащихся, а также магазины, одну поликлинику, филиал банка и другие значимые объекты.

Сроки реализации проекта застройки в постановлении не уточнялись.

Ранее власти Ростова поделились планами по строительству новой дороги на Театральном проспекте.

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