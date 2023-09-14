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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Впервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сбор

Впервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сбор

14 сентября 2023, 11:27
Фото: don-kazak.ru
Впервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сбор
Военно-полевые сборы проходят у казаков Всевеликого войска Донского в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации.

Впервые за несколько лет казаки Всевеликого войска Донска решили провести военно-полевые сборы. Занятия для казаков проводят инструкторы, имеющие боевой опыт, в том числе в зоне СВО.

На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.

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На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.
На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.
На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.
Фото: don-kazak.ru

Уточняется, что учения проходят на полигоне Кадамовский Южного военного округа.

Ранее казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Ростовские казаки#Ростов
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