Впервые за несколько лет у казаков в Ростовской области состоялся военно-полевой сбор

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Впервые за несколько лет казаки Всевеликого войска Донска решили провести военно-полевые сборы. Занятия для казаков проводят инструкторы, имеющие боевой опыт, в том числе в зоне СВО.
На сборах казаки стреляют из РПГ-7, отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи, примененяют средства радиационной, химической и биологической защиты.
Уточняется, что учения проходят на полигоне Кадамовский Южного военного округа.
Ранее казаки предложили установить в Ростове памятник белому генералу Петру Врангелю.