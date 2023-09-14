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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Жители Ростовской области сообщают о белых таблетках в пакетиках чая: правда или фейк

Жители Ростовской области сообщают о белых таблетках в пакетиках чая: правда или фейк

14 сентября 2023, 08:45
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области сообщают о белых таблетках в пакетиках чая: правда или фейк
Жители Ростовской области пересылают в соцсетях и мессенджерах видеоролик, в котором мужчина разрезает чайный пакетик и обнаруживает в нем белые гранулы. Автор утверждает, что это могут быть раскрошенные таблетки, которыми травят население. RostovGazeta выяснила, что это может быть за вещество.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Пользователи соцсетей активно распространяют информацию о том, что в пакетированном чае различных российских и зарубежных брендов находят неизвестные капсулы белого цвета. Авторы роликов заявляют, что это вещество может убить человека. Такая информация вызывает сомнения в подлинности, поэтому сотрудники RostovGazeta решили разобраться, что за гранулы находят в чае и даже испытали, насколько они опасны, на себе.

Если ввести запрос в любой из поисковиков, то можно найти массу подобных роликов, которые стали «гулять» по Сети еще в 2020 году. Тогда же появилось множество разоблачений мифа о смертельной опасности белого порошка в пакетиках с чаем. Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом. Порошок в заварке — это ароматизаторы, которые представляют собой летучие соединения и могут быстро выветриться. Чтобы чай сохранял аромат дольше, ароматические добавки соединяют с крахмалом, который и придает им белый цвет. Именно такие гранулы люди и принимали за раскрошенные таблетки.

Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом.Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом.
Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом.Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом.
Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом.
Фото: rostovgazeta.ru

Сотрудник RostovGazeta решил посмотреть, что находится в чайном пакетике. И выяснилось, что в заварке действительно присутствуют белые гранулы. Но они имеют больше округлую форму, и не выглядят, как раскрошенные таблетки. Вкуса у них никакого не оказалось, зато они имеют ярко-выраженный запах — бергамота, манго или другого ароматизатора.

При этом гранулы встречаются в большинстве известных марок ароматизированного чая — Ahmad Tea, Tess, Lipton и других. На заводах крупных компаний отлажены все технологические процессы, осуществляется четкий контроль за соблюдением качества продукции, бренды следят за своей репутацией, и попадание каких-либо веществ, не предусмотренных технологией и рецептурой, маловероятно. Кроме того, в мире не было зафиксировано ни одной смерти от выпитой кружки чая.

Из всего этого следует, что информация является фейком.

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