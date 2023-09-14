Жители Ростовской области сообщают о белых таблетках в пакетиках чая: правда или фейк

Если ввести запрос в любой из поисковиков, то можно найти массу подобных роликов, которые стали «гулять» по Сети еще в 2020 году. Тогда же появилось множество разоблачений мифа о смертельной опасности белого порошка в пакетиках с чаем. Ряд новостных изданий и экспертов объяснили потребителям, что белые частички встречаются в основном в ароматизированном чае, например с бергамотом. Порошок в заварке — это ароматизаторы, которые представляют собой летучие соединения и могут быстро выветриться. Чтобы чай сохранял аромат дольше, ароматические добавки соединяют с крахмалом, который и придает им белый цвет. Именно такие гранулы люди и принимали за раскрошенные таблетки.