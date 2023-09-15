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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Авария с фурой практически парализовала движение на М-4 в Ростовской области

Авария с фурой практически парализовала движение на М-4 в Ростовской области

15 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Авария с фурой практически парализовала движение на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария с грузовиком, из-за чего появилась большая пробка на трассе М-4 «Дон», сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось днем в понедельник, рядом с городом Зверево. По информации очевидцев, грузовой автомобиль врезался в ограждения и перекрыл полосы на трассе.

«Движение в сторону Каменска-Шахтинского серьезно затруднено, так как водители едут со скоростью около семи километров в час», — рассказали водители.

Происшествие случилось днем в понедельник, рядом с городом Зверево.
Видео: t.me/rostovnews61
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«Движение в сторону Каменска-Шахтинского серьезно затруднено, так как водители едут со скоростью около семи километров в час», — рассказали водители.«Движение в сторону Каменска-Шахтинского серьезно затруднено, так как водители едут со скоростью около семи километров в час», — рассказали водители.
«Движение в сторону Каменска-Шахтинского серьезно затруднено, так как водители едут со скоростью около семи километров в час», — рассказали водители.
Фото: Яндекс.Карты

Согласно данным онлайн-карт, пробка растянулась на несколько километров. Машины на этом участке практически не едут.

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