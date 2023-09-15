Авария с фурой практически парализовала движение на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Происшествие случилось днем в понедельник, рядом с городом Зверево. По информации очевидцев, грузовой автомобиль врезался в ограждения и перекрыл полосы на трассе.
«Движение в сторону Каменска-Шахтинского серьезно затруднено, так как водители едут со скоростью около семи километров в час», — рассказали водители.
Согласно данным онлайн-карт, пробка растянулась на несколько километров. Машины на этом участке практически не едут.
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