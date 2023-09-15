Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительному счету до 11,5% годовых

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Срок хранения средств не ограничен. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.
Максимальная ставка доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. Она действует с первого по третий отчетный период включительно. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей включительно. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.