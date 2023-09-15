Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительному счету до 11,5% годовых

Максимальная ставка доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. Она действует с первого по третий отчетный период включительно. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей включительно. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств.