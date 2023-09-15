Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Она рассказала о девочке из Гуково, у которой умерла мама, а отец ребенка сейчас находится на передовой. Теперь его хотят вернуть домой.
«Чтобы ребенок не остался полной сиротой, начали процедуру возвращения папы домой, к своему ребенку. По опыту таких случаев знаю, что Министерство обороны всегда идет навстречу», — уточнила Стенякина.
Это стало известно во время приема граждан. Также к депутату обратились родители бойца, переставшего выходить на связь. Теперь начался его розыск.
Ранее очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.