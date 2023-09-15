rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери

Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери

15 сентября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери
Органы опеки попросили вернуть в Ростовскую область одного из бойцов спецоперации, сообщила в Telegram депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она рассказала о девочке из Гуково, у которой умерла мама, а отец ребенка сейчас находится на передовой. Теперь его хотят вернуть домой.

«Чтобы ребенок не остался полной сиротой, начали процедуру возвращения папы домой, к своему ребенку. По опыту таких случаев знаю, что Министерство обороны всегда идет навстречу», — уточнила Стенякина.

Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации
Узнать подробнее

Это стало известно во время приема граждан. Также к депутату обратились родители бойца, переставшего выходить на связь. Теперь начался его розыск.

Ранее очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперацииВ Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперацииПять пуль достали врачи из раненого в Батайске участника спецоперации
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#СВО#Telegram#Ребенок#Мясниковский район#Последние новости Ростова на сегодня#Розыск#RostovGazeta#Органы опеки#Депутат Госдумы#Министерство обороны
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59