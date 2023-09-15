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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:09

Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону

Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону

15 сентября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина попросила власти Ростова-на-Дону ввести ограничения на поездки на электросамокатах, сообщила она в Telegram.

По ее словам, некоторые города, в том числе Москва, ввели ограничения на поездки по пешеходным улицам. Теперь она направила обращение к главе администрации города Алексею Логвиненко с просьбой ввести аналогичные меры.

Речь идет о том, чтобы установить ограничения на езду по пешеходным зонам и в парках. Именно здесь чаще всего сбивают пешеходов.

Жители Ростова потребовали запретить электросамокаты
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«Кстати, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск тоже могут рассмотреть этот вопрос. Уже есть утвержденный дорожный знак для запрета поездок на электросамокате, а также установлен штраф», — заявила депутат.

Ранее жители Ростова потребовали запретить электросамокаты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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