Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По ее словам, некоторые города, в том числе Москва, ввели ограничения на поездки по пешеходным улицам. Теперь она направила обращение к главе администрации города Алексею Логвиненко с просьбой ввести аналогичные меры.
Речь идет о том, чтобы установить ограничения на езду по пешеходным зонам и в парках. Именно здесь чаще всего сбивают пешеходов.
«Кстати, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск тоже могут рассмотреть этот вопрос. Уже есть утвержденный дорожный знак для запрета поездок на электросамокате, а также установлен штраф», — заявила депутат.
Ранее жители Ростова потребовали запретить электросамокаты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.