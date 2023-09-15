«Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Об этом сообщил Андрей Турчак в ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР по итогам ЕДГ-2023.
По словам секретаря генсовета ЕР, кандидаты от единороссов стали абсолютными лидерами голосования на прямых выборах высших должностных лиц в девятнадцати субъектах и довыборах депутатов Госдумы. Глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв набрал более 85 процентов голосов. Такие же результаты — у главы Псковской области Михаила Ведерникова, а также у Василия Анохина, врио губернатора Смоленской области.
Довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам прошли в четырех регионах — Красноярском крае, Карачаево-Черкессии, Липецкой области и Крыму. Везде победили единороссы.
Выборы в законодательные собрания прошли в двадцати регионах. По итогам голосования 81 процент мандатов — у «Единой России». Еще 394 мандата кандидаты партии получили на выборах в городские думы. Это 78 процентов.
Результаты выборов в органы местного самоуправления еще подводятся, сказал Андрей Турчак. Секретарь генсовета пояснил, что на сегодня уже можно смело заявить: из 30 тысяч разыгрываемых мандатов более 23 тысяч получила ЕР. Это также почти 78 процентов.
Турчак обратил внимание, что за последние пять лет результат на выборах в городские думы и заксобрания у единороссов стал значительно лучше. Так, если в 2018 году у партии было 27,8 процента за список и 17 мандатов из 45, то по итогам 2023 года партия получила две трети мандатов.
Почти 57 процентов по списку на выборах в Заксобрание набрали кандидаты от ЕР в Забайкальском крае, с учетом одномандатных округов — сорок два из пятидесяти мандатов.
Изменили работу краевого отделения в Хабаровском крае, в этом регионе обновился состав команды. Андрей Турчак отметил, что на протяжении нескольких последних выборов в единый день голосования «Единая Россия» набирает большинство голосов, что свидетельствует о доверии избирателей. Так, в ходе выборов главы Хабаровска действующий мэр-единоросс Сергей Кравчук получил 45,4 процента голосов, одержав уверенную победу. Более 43 процентов из свыше тысячи мандатов, замещаемых в регионе, получила ЕР.
Секретарь генсовета привел примеры успешной работы партии в некоторых регионах — Республике Саха (Якутия), Смоленской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае. В новых регионах единороссы по итогам голосования также набрали квалифицированное большинство.
По сравнению с данными на 2018 год партия нарастила ядро избирателей на миллион.
Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил, что за «Единую Россию» проголосовали более 24 миллионов граждан. Всего в выборах приняли участие 67 миллионов россиян из восьмидесяти шести регионов, сообщается на сайте партии ER.ru.
Он отметил, что итоги избирательной кампании стали заделом партии на следующий год, когда пройдут выборы президента России.