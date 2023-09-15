«Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов

Турчак обратил внимание, что за последние пять лет результат на выборах в городские думы и заксобрания у единороссов стал значительно лучше. Так, если в 2018 году у партии было 27,8 процента за список и 17 мандатов из 45, то по итогам 2023 года партия получила две трети мандатов.