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22 экспоната Таганрогского музея начали восстанавливать в Русском музее

Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере

15 сентября 2023, 16:29
Фото: Пресс-служба Русского музея
22 экспоната Таганрогского музея начали восстанавливать в Русском музее
22 экспоната Таганрогского музея, пострадавшие в результате падения ракеты, начали восстанавливать в Русском музее в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты Русского музея в Санкт-Петербурге приступили к реставрации 22 экспонатов из Таганрогского художественного музея. Они пострадали во время ракетного удара по городу этим летом.

Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге
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Реставраторы заявили, что на восстановление экспонатов уйдет несколько месяцев. Представить их публике снова обещают в начале марта следующего года. Спасенные шедевры покажут на специальной выставке в Русском музее.

Напомним, ракетный удар по Таганрогу был нанесен 28 июля. Тогда обрушилась одна из стен музея. Спустя месяц там организовали экскурсию для желающих посмотреть на последствия удара.

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#Общество#Культура#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Таганрог#Происшествие#Санкт-Петербург#Таганрогский музей
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