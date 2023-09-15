Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Специалисты Русского музея в Санкт-Петербурге приступили к реставрации 22 экспонатов из Таганрогского художественного музея. Они пострадали во время ракетного удара по городу этим летом.
Реставраторы заявили, что на восстановление экспонатов уйдет несколько месяцев. Представить их публике снова обещают в начале марта следующего года. Спасенные шедевры покажут на специальной выставке в Русском музее.
Напомним, ракетный удар по Таганрогу был нанесен 28 июля. Тогда обрушилась одна из стен музея. Спустя месяц там организовали экскурсию для желающих посмотреть на последствия удара.