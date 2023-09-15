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ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области

ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области

15 сентября 2023, 10:22
Фото: pxhere.com
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
В Аксае на территории фруктово-овощного терминала обнаружили нелегальных мигрантов, сообщили в региональном УФСБ.

Операция по пресечению незаконной миграции прошла на одном из складов в Аксае. Всего обнаружили 29 граждан государства Средней Азии, которые находились в России незаконно.

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После рейда составили 49 протоколов за выявленные нарушения, после чего приняли решение выдворить из страны 27 человек. Кроме того, к ответственности привлекут работодателей, которые незаконно трудоустроили мигрантов. Максимальное наказание составляет 800 тысяч рублей.

Ранее силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, в Ростове на стройке в Пролетарском районе обнаружили около 50 нелегальных рабочих.

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