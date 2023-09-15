ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области

После рейда составили 49 протоколов за выявленные нарушения, после чего приняли решение выдворить из страны 27 человек. Кроме того, к ответственности привлекут работодателей, которые незаконно трудоустроили мигрантов. Максимальное наказание составляет 800 тысяч рублей.