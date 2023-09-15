ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Операция по пресечению незаконной миграции прошла на одном из складов в Аксае. Всего обнаружили 29 граждан государства Средней Азии, которые находились в России незаконно.
После рейда составили 49 протоколов за выявленные нарушения, после чего приняли решение выдворить из страны 27 человек. Кроме того, к ответственности привлекут работодателей, которые незаконно трудоустроили мигрантов. Максимальное наказание составляет 800 тысяч рублей.
Ранее силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, в Ростове на стройке в Пролетарском районе обнаружили около 50 нелегальных рабочих.