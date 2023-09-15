Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Губернатор уже подписал соответствующий указ. Он принял отставку Елисеевой в пятницу, 15 сентября, с этого дня она перестала выполнять свои обязанности в качестве министра.
Добавим, что она заняла пост министра в 2013 году, а до этого возглавляла управление государственной службы занятости населения. О причинах увольнения информации нет.
Ранее в Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в регионе уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров. Причиной стал переход на другую работу.