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Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области

Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области

15 сентября 2023, 11:37
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев уволил министра труда и соцразвития региона Елену Елисееву, сообщили в правительстве региона.

Губернатор уже подписал соответствующий указ. Он принял отставку Елисеевой в пятницу, 15 сентября, с этого дня она перестала выполнять свои обязанности в качестве министра.

Добавим, что она заняла пост министра в 2013 году, а до этого возглавляла управление государственной службы занятости населения. О причинах увольнения информации нет.

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Ранее в Ростове уволилась директор единственной школы в Левенцовке Нина Янковская. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в регионе уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров. Причиной стал переход на другую работу.

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