rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

«Играл Ленина в Новочеркасске»: легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

«Играл Ленина в Новочеркасске»: легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

15 сентября 2023, 10:31
Фото: thеmоsсоwtimеs.соm/cc0/wikimedia.org
«Играл Ленина в Новочеркасске»: легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

Краевед Багдыков рассказал о легендарном ростовском актере Михаиле Бушнове

Жизнь Михаила Ильича Бушнова была тесно связана с нашим городом. Родился он в Ростове в 1923 году. Прошел Великую Отечественную войну. В период военных действий участвовал в прорыве Миус-фронта, оборонительных операциях на Матвеевом Кургане, взятии Мелитополя, штурме Перекопа, взятии Севастополя.

Окончание войны встретил в Румынии. После войны Бушнов окончил театральное училище имени Щукина. С 1962 года Михаил Ильич Бушнов работал в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького.

Михаил Ильич за свою жизнь был награжден множеством медалей и орденов. Он является Почетным гражданином города Ростова-на-Дону, Почетным гражданином Ростовской области. Народный артист РСФСР. Но главное − его обожали зрители. Не любить Бушнова было нельзя. Михаил Ильич был прост в общении, всегда доброжелателен. Он был прекрасный рассказчик. Слушать его байки можно было часами. Мне посчастливилось общаться лично с этим человеком.

Медовое солнце Сарьяна: жизненный путь художника из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Особо запомнились встречи с легендарным актером в Музее русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы в Ростове, в Нахичевани. Бушнов был частым и уважаемым гостем этого музея.

Особо запомнились встречи с легендарным актером в Музее русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы в Ростове, в Нахичевани.Особо запомнились встречи с легендарным актером в Музее русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы в Ростове, в Нахичевани.
Особо запомнились встречи с легендарным актером в Музее русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы в Ростове, в Нахичевани.
Фото: Rost.galis/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Помню, как он приходил на персональную выставку известных ростовских художников Курманаевских, на другие мероприятия, проходившие в музее, в том числе на встречу Старого Нового года.

Подобные вечера − добрая традиция Музея русско-армянской дружбы. Мне запомнилось, с какой любовью говорил Бушнов о Ростове и Нахичевани, о своей поездке в Армению и встречах с армянской интеллигенцией.

Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Узнать подробнее

Бушнов всегда выглядел бодрым, веселым и жизнерадостным. Он говорил, что ему важна зрительская любовь, что именно она его питает и дает силы жить. Его любили не только как актера и мастера перевоплощений, но прежде всего как человека, который уважает и любит своего зрителя. Это правда. У Бушнова не было звездной болезни. По крайней мере, общаясь с легендарным актером, я не чувствовал никогда этой самой болезни. Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё. Это и его радость, и его достижение.

Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё.Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё.
Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё.
Фото: Вадим Анохин/сс0/wikimedia.org

Кстати, Бушнов дружил со многими известными советскими актерами. Это и Ролан Быков, и Михаил Ульянов, и другие.

Но Михаил Ильич и сам воспитал целую плеяду ярких и выдающихся актеров. Я помню, как рассказывал Бушнов о том времени, когда он преподавал в Ростовском училище искусств. Он вел там актерский курс. Тогда уже он выделял молодого парня, ставшего впоследствии известным актером, Александра Кайдановского.

«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году
Узнать подробнее

Михаил Ильич Бушнов был великолепным рассказчиком. Незабываема его история о том, как он играл Ленина в Новочеркасске. Гримировался Бушнов в Ростове, затем садился в машину и его везли на спектакль. Однажды машину, в которой ехал Бушнов, остановил гаишник. Когда милиционер поинтересовался у водителя, кого он везет, тот ответил, что Ленина. Понятно, что гаишник не поверил водителю. Но каково же было удивление гаишника, когда из машины действительно вышел Ленин и поздоровался с ним.

Однажды машину, в которой ехал Бушнов, остановил гаишник.Однажды машину, в которой ехал Бушнов, остановил гаишник.
Однажды машину, в которой ехал Бушнов, остановил гаишник.
Фото: О. Егоров, З. Гринштейн/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Помню, с какой любовью говорил Михаил Ильич о Нахичевани. Он даже в шутку говорил, что, общаясь с донскими армянами, сам стал немного нахичеванским армянином. Почему? Потому как в Ростове иначе нельзя. Здесь все связаны друг с другом, живя одной большой и дружной семьей.

Сложно перечислить все роли, которые за свою жизнь сыграл Михаил Ильич Бушнов. Он снимался и в кино. Это такие фильмы, как «Непредвиденные визиты», «Ростов- папа», «Оперативный псевдоним», «Атаман» и другие.

Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Еще 23 мая 2014 года зрители могли видеть его на сцене театра имени М. Горького в постановке известного ростовского режиссера, ныне покойного, Николая Сорокина «В тени виноградника», где он блистательно играл одну из главных ролей. А 12 июня Михаила Ильича Бушнова не стало.

Памятная доска Бушнову на доме на пр. Кировский, 44 в Ростове-на-Дону.Памятная доска Бушнову на доме на пр. Кировский, 44 в Ростове-на-Дону.
Памятная доска Бушнову на доме на пр. Кировский, 44 в Ростове-на-Дону.
Фото: Липунов Г.А./Добросовестное использование/wikimedia.org

Но светлое имя этого великого актера навсегда останется в истории Ростова. Для меня Бушнов всегда будет ярким примером настоящего гражданина, патриота России.

Георгий Багыдков

Читайте также:
Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в РостовеСоздала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в Ростове
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#История Ростова#История и культура Ростовской области#История Ростовской области#Театр#История донских казаков
Подпишитесь
«Ценам позволяют расти»: что происходит с бензином в Ростовской области
Сегодня, 10:28
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
Сегодня, 10:22
Житель Батайска получил ранение во время стрельбы на улице
Сегодня, 10:21
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Сегодня, 09:55
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
Сегодня, 09:30
Ростовчанам рассказали, почему они покрываются волдырями и чешутся
Сегодня, 08:59