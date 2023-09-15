«Играл Ленина в Новочеркасске»: легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

Бушнов всегда выглядел бодрым, веселым и жизнерадостным. Он говорил, что ему важна зрительская любовь, что именно она его питает и дает силы жить. Его любили не только как актера и мастера перевоплощений, но прежде всего как человека, который уважает и любит своего зрителя. Это правда. У Бушнова не было звездной болезни. По крайней мере, общаясь с легендарным актером, я не чувствовал никогда этой самой болезни. Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё. Это и его радость, и его достижение.