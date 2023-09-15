Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Что такое миро? В христианстве миро − это специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое используется в таинстве миропомазания. Православные христиане применяют миро и при освящении вновь построенного храма. Таинство миропомазания есть и в Армянской апостольской церкви. В Армянской церкви миро используют еще при рукоположении священников и епископов.
Другими словами, миро очень важно в жизни церкви. В Армянской апостольской церкви (еще эта церковь именуется Армянской апостольской православной церковью) миро готовится один раз в семь лет. Варится оно для всех армянских церквей мира. И все это происходит в котле, который подарили Святому Эчмиадзину, духовному центру всех армян в мире, жители Нахичевани-на-Дону!
Обряду мироварения в Армянской апостольской церкви 1700 лет. То есть столько, сколько существует эта церковь. При этом старое миро всегда подмешивается в новое. Считается, что так делается с 301 года, когда Армения приняла христианство как государственную религию. Это символизирует преемственность традиции, потому как первое миро принесли в Армению сами апостолы Фаддей и Варфоломей.
Считается, что миро − особый благовонный состав из множества ароматических веществ, употребляемый для священнодействий еще с Ветхозаветных времен.
Освящает миро в Армянской апостольской церкви Католикос всех армян. И после этого оно развозится из Первопрестольного Эчмиадзина по всему миру, то есть по всем тем местам, где живут армяне.
Не знаю, кому как, но мне приятно, что серебряный котел для мироварения был подарен Святому Эчмиадзину нахичеванскими армянами. Думаю, что это не просто так. А все дело еще и в том, что Нахичевань-на-Дону была духовным центром российских армян, здесь располагалась и духовная семинария. Более того, из среды донских армян был Католикос всех армян Геворг VI.
В 2015 году мне довелось побывать со своими близкими в Армении, посетить музей Святого Эчмиадзина, где я с большой радостью сфотографировался возле котла для мироварения, который был изготовлен по заказу нахичеванцев в конце девятнадцатого века.
В Интернете можно найти данные о том, что серебряный котел для мироварения был подарен Эчмиадзинскому кафедральному собору в 1895 году новонахичеванским купцом Гаспаром Арутюняном Карапетогляном. По этим же данным, изготовлен он был в Москве в мастерской П. Овчинникова.
Но как бы то ни было, экскурсоводы музея в Эчмиадзине всегда подчеркивают в своих рассказах то, что котел для мироварения был подарен жителями Нахичевани. Приятно, что память о нашей Нахичевани-на-Дону хранится в Святом Эчмиадзине.
Георгий Багдыков