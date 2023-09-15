Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел

Не знаю, кому как, но мне приятно, что серебряный котел для мироварения был подарен Святому Эчмиадзину нахичеванскими армянами. Думаю, что это не просто так. А все дело еще и в том, что Нахичевань-на-Дону была духовным центром российских армян, здесь располагалась и духовная семинария. Более того, из среды донских армян был Католикос всех армян Геворг VI.