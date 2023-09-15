Концерт Игоря Николаева в Ростове отменили из-за угрозы для жизни певца

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В Ростове 19 сентября должен был состояться концерт певца Игоря Николаева. Однако сегодня стало известно о его госпитализации в Москве из-за подозрения на обширный инфаркт. «Московский комсомолец» пишет, что певец находится в реанимации. Врачи пока не могут стабилизировать ритм сердца композитора. К Николаеву не подпускают даже родственников.
Восстановление певца после болезни будет долгим. Поэтому концерты Николаева, запланированные на сентябрь, перенесли на февраль.
Напомним, сегодня в Таганрог с концертом приехала группа «Лесоповал».