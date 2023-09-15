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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

Из-за госпитализации концерт Игоря Николаева в Ростове, намеченный на 19 сентября, отменен

Концерт Игоря Николаева в Ростове отменили из-за угрозы для жизни певца

15 сентября 2023, 16:09
Фото: Wikipedia.org
Из-за госпитализации концерт Игоря Николаева в Ростове, намеченный на 19 сентября, отменен
Из-за госпитализации концерт Игоря Николаева в Ростове, намеченный на 19 сентября, отменен, сообщают СМИ.

В Ростове 19 сентября должен был состояться концерт певца Игоря Николаева. Однако сегодня стало известно о его госпитализации в Москве из-за подозрения на обширный инфаркт. «Московский комсомолец» пишет, что певец находится в реанимации. Врачи пока не могут стабилизировать ритм сердца композитора. К Николаеву не подпускают даже родственников.

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Восстановление певца после болезни будет долгим. Поэтому концерты Николаева, запланированные на сентябрь, перенесли на февраль.

Напомним, сегодня в Таганрог с концертом приехала группа «Лесоповал».

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