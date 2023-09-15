Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос

Космонавт из Новочеркасска Ростовской области Николай Чуб отправился на МКС. Вместе с ним на корабле «Союз МС-24» отправляюь космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA Лорал О’Хара, а также их дублёры Алексей Овчинин и Трейси Дайсон.