Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Космонавт из Новочеркасска Ростовской области Николай Чуб отправился на МКС. Вместе с ним на корабле «Союз МС-24» отправляюь космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA Лорал О’Хара, а также их дублёры Алексей Овчинин и Трейси Дайсон.
На станции экипаж будет проводить работы около 375 дней. Затем космонавты вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25».
Напомним, Николаю Чубу 39 лет. В первом открытом конкурсе по отбору в космонавтов России он принял участие еще в 2012 году.