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Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос

15 сентября 2023, 18:08
Фото: 1MI
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос
Космонавт Николай Чуб из Новочеркасска Ростовской области отправился на МКС, сообщили в администрации города.

Космонавт из Новочеркасска Ростовской области Николай Чуб отправился на МКС. Вместе с ним на корабле «Союз МС-24» отправляюь космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA Лорал О’Хара, а также их дублёры Алексей Овчинин и Трейси Дайсон.

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На станции экипаж будет проводить работы около 375 дней. Затем космонавты вернутся на Землю на корабле «Союз МС-25».

Напомним, Николаю Чубу 39 лет. В первом открытом конкурсе по отбору в космонавтов России он принял участие еще в 2012 году.

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