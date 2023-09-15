Между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В ноябре начнет работу круизный туристический поезд «Ростов — Майкоп». Его маршрут будет проходить через Краснодар, Туапсе и Хаджох. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уточнил, что маршрут назвали «К горам и термам». Путешествуя по нему, туристы познакомятся с достопримечательностями республики.
Известно, что экскурсионная программа рассчитана на два дня. Туристы смогут посетить Национальный музей Адыгеи, традиционное адыгском подворье, кордон Гузерипль Кавказского биосферного заповедника, Михайло-Афонский монастырь. Также в программу входят экскурсии в Хаджохскую теснину и к водопадам Руфабго.
Ранее сообщалось, что из ДНР в Ростов запустят еще один автобус с 20 сентября.