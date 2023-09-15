Между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре

В ноябре начнет работу круизный туристический поезд «Ростов — Майкоп». Его маршрут будет проходить через Краснодар, Туапсе и Хаджох. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уточнил, что маршрут назвали «К горам и термам». Путешествуя по нему, туристы познакомятся с достопримечательностями республики.