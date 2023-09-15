Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Складское помещение загорелось в Ростове на рынке «Алмаз». Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В его тушении задействованы 24 спасателя и шесть единиц техники.
Из-за ликвидации последствий пожара огромные пробки образовались на Новочеркасском шоссе, проспекте Шолохова и соседних улицах. Сейчас заторы оцениваются в девять баллов.
Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут и пути движения.
Ранее появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове.