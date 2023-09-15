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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»

Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»

15 сентября 2023, 15:13
Фото: 1MI
Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»
Из-за тушения склада на рынке «Алмаз» в Ростове образовалась огромная пробка, сообщают «Яндекс. Карты».

Складское помещение загорелось в Ростове на рынке «Алмаз». Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В его тушении задействованы 24 спасателя и шесть единиц техники.

Из-за ликвидации последствий пожара огромные пробки образовались на Новочеркасском шоссе, проспекте Шолохова и соседних улицах. Сейчас заторы оцениваются в девять баллов.

Склад строительных материалов горит в Ростове в районе рынка «Алмаз»
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Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»
Многокилометровые пробки образовались в Ростове из-за пожара на рынке «Алмаз»
Фото: Яндекс. Карты

Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут и пути движения.

Ранее появилось видео пожара на складе на рынке «Алмаз» в Ростове.

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