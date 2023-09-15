Обвиняемый в гибели учительницы в ливневке в Ростове помещен под домашний арест

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Следствие установило, что Рабаев, работая в должности директора муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, допустил халатность. Говорится, что это стало причиной гибели человека.
«Сейчас все материалы дела поступили в Октябрьский районный суд. В данный момент фигурант находится под домашним арестом до 28 сентября», — уточнили в пресс-службе.
По информации Следкома, директор МУП должен был привести в порядок ливневку в районе Оганова, но не сделал этого. А в апреле во время сильного ливня в нее упала учительница и утонула.