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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Чиновника будут судить в Ростове-на-Дону за гибель учительницы в ливневке

Обвиняемый в гибели учительницы в ливневке в Ростове помещен под домашний арест

15 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Чиновника будут судить в Ростове-на-Дону за гибель учительницы в ливневке
В Ростове-на-Дону будут судить Вадима Рабаева, которого обвинили в халатности, повлекшей гибель человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Следствие установило, что Рабаев, работая в должности директора муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, допустил халатность. Говорится, что это стало причиной гибели человека.

«Сейчас все материалы дела поступили в Октябрьский районный суд. В данный момент фигурант находится под домашним арестом до 28 сентября», — уточнили в пресс-службе.

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По информации Следкома, директор МУП должен был привести в порядок ливневку в районе Оганова, но не сделал этого.По информации Следкома, директор МУП должен был привести в порядок ливневку в районе Оганова, но не сделал этого.
По информации Следкома, директор МУП должен был привести в порядок ливневку в районе Оганова, но не сделал этого.
Фото: rostov-gorod.ru

По информации Следкома, директор МУП должен был привести в порядок ливневку в районе Оганова, но не сделал этого. А в апреле во время сильного ливня в нее упала учительница и утонула.

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