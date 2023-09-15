Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Изначально информация о пожаре появилась в соцсетях от очевидцев, которые публиковали огромные черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Некоторые смогли заснять видео самого пожара.
По информации Telegram-канала, пламя успело перекинуться на соседнее здание.
В региональном УМЧС рассказали, что загорелось складское помещение на Аксайском проспекте. Пламя успело распространиться на площади 200 квадратных метров.
В данный момент ликвидировали открытое горение. К тушению огня привлекли более 20 специалистов.