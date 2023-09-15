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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области

Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области

15 сентября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области
В Ростовской области пламя с загоревшегося складского помещения перекинулось на другое здание в Аксайском районе, сообщают очевидцы в Telegram-канал Don_Mash.

Изначально информация о пожаре появилась в соцсетях от очевидцев, которые публиковали огромные черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Некоторые смогли заснять видео самого пожара.

По информации Telegram-канала, пламя успело перекинуться на соседнее здание.

МЧС: по оперативным данным площадь пожара составляет 200 квадратных метров
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Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской областиОгонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области
Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание в Ростовской области
Фото: ТГ Дон Мэш

В региональном УМЧС рассказали, что загорелось складское помещение на Аксайском проспекте. Пламя успело распространиться на площади 200 квадратных метров.

В данный момент ликвидировали открытое горение. К тушению огня привлекли более 20 специалистов.

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