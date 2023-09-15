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Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области

Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области

15 сентября 2023, 09:30
Фото: tato grasso/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области
В Ростовской области в Азовском море появились большие черноморские медузы, сообщил глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.

Он рассказал «Донецкому агентству новостей», что в море наблюдается рост солености, из-за чего здесь появляются новые обитатели. Увеличился приток воды с Черного моря и теперь плавают большие медузы.

Овчаров уточнил, что из-за этой ситуации снижается популяция азовского бычка и других обитателей. Однако дальнейших прогнозов этой ситуации пока нет.

Медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах
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Ранее медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировали рост популяции японских креветок.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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