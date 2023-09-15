Огромные медузы угрожают рыбам в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Он рассказал «Донецкому агентству новостей», что в море наблюдается рост солености, из-за чего здесь появляются новые обитатели. Увеличился приток воды с Черного моря и теперь плавают большие медузы.
Овчаров уточнил, что из-за этой ситуации снижается популяция азовского бычка и других обитателей. Однако дальнейших прогнозов этой ситуации пока нет.
Ранее медик рассказала, чем опасен «кисель из медуз» в Азовском море на донских пляжах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировали рост популяции японских креветок.