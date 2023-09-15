Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Происшествие случилось на пересечении Менжинского и Российской. По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, чем спровоцировал аварию.
«В это время двигался состав и врезался в машину. О пострадавших информации не было», — пишет автор.
Пользователи в комментариях начали критиковать водителей, которые выезжают на пути перед приближающимся поездом. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.