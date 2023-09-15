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Updated Сегодня, 06:08

Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону

Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону

15 сентября 2023, 06:06
Фото: 1MI
Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону поезд врезался в автомобиль, который оказался на путях, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Происшествие случилось на пересечении Менжинского и Российской. По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути, чем спровоцировал аварию.

«В это время двигался состав и врезался в машину. О пострадавших информации не было», — пишет автор.

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Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-ДонуПоезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону
Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ Это Ростов!

Пользователи в комментариях начали критиковать водителей, которые выезжают на пути перед приближающимся поездом. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее авария с четырьмя автомобилями парализовала движение в Ростове на Красноармейской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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